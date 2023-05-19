台灣虎航冬季班表促銷來了！飛東京2000元有找

看好疫後旅遊熱潮持續發酵，台灣虎航 (6575-TW) 今 (19) 日發布 2023 年冬季班表，在日韓航線全面恢復下，同步給出早鳥優惠，預計將於下周一 (22) 日開賣，單程飛東京 2000 元有找，再引發一波搶票潮可期。

台灣虎航表示，第一波促銷期間為 5 月 22 日上午 10:00 起至 5 月 23 日晚間 23:59 止，促銷航線包括桃園 - 茨城 1699 元起；桃園 - 東京成田、高雄 - 東京成田、桃園 - 東京羽田、桃園 - 名古屋、高雄 - 名古屋、桃園 - 福岡、高雄 - 福岡、桃園 - 小松、桃園 - 新潟 1799 元起。

第二波促銷期間為 5 月 24 日上午 10:00 起至 5 月 25 日晚間 23:59 止，促銷航線為桃園 - 首爾仁川、桃園 - 大邱、桃園 - 釜山 1299 元起；桃園 - 濟州島 1499 元起；桃園 - 曼谷廊曼、桃園 - 沖繩 1599 元起；桃園 - 岡山 1699 元起；桃園 - 花卷、桃園 - 仙台、桃園 - 大阪關西、高雄 - 大阪關西 1799 元起；桃園 - 函館 2199 元起。

台灣虎航說明，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為 2023 年 10 月 29 日至 2024 年 3 月 30 日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年和二二八假期，旅客若提前妥善安排請假時機，最多可連休 3 至 7 天不等。

另一方面，為因應強勁旅運需求，台灣虎航指出，自 7 月 1 日元起天天都有航班自桃園出發前往澳門。