〈貴金屬盤後〉美元上揚、美債殖利率下滑 黃金守在六周高點

黃金期貨周三 (19 日) 收在平盤，保持在六周高點，美債殖利率的進一步下滑雖然支撐價格，但因美元走升，黃金漲勢受限。

8 月交割的紐約黃金期貨收在平盤，報每盎司 1980.80 美元，是 6 月 6 日以來最高價。

近期的經濟數據，強化聯準會 (Fed) 就快結束升息循環的預期。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「市場很確信，升息將很快結束，通膨減緩 (disinflation) 過程正在展開。在 Fed 開會後，如果市場很確定 Fed 將不再維持極度鷹派的立場，金價可能漲至每盎司 2000 美元。」

路透調查預測，Fed 下周將升息 1 碼 (25 個基點)，但這可能是本次升息循環最後一次升息。

對不孳息的黃金來說，升息代表持有黃金的機會成本上升。

美元周三升值，讓以美元計價的黃金承受一些壓力。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 100.307，本周迄今上漲 0.4%。

但另一方面，美債殖利率下滑，10 年期美債殖利率下降 5.1 個基點至 3.742%，本周迄今走跌。當殖利率走低，持有黃金的機會成本也隨之減少。

投資人正在等待周四的上周初領失業救濟金人數出爐。

但道明證券表示，由於 Fed 下周開會在即，市場存在著一定程度的不確定性並持續觀望經濟數據，因此投機者一直不願全面做多黃金。

白銀周三上漲，但白金和鈀金雙雙下跌。

OANDA 的 Moya 說，在對中國經濟復甦更有信心、需求展望進一步改善前，金屬市場短期內將持續掙扎。

中國周三公布，今年前六個月的財政收入年增幅減緩，代表整體經濟壓力擴大，市場期待北京當局能祭出新的刺激措施。

Comex 金屬商品交易