〈台股盤前要聞〉台股爆兩年來最大量、鴻海擴大投資印度 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (18) 日早盤高點衝到 17401 點，但創高後旋即湧出獲利了結賣壓，終場下跌 106.38 點、收 17227.91 點，成交值 4884.9 億元，爆兩年來最大量；據印度媒體報導指出，鴻海集團將斥資 880 億盧比在印度南部卡納塔卡邦省設廠，生產 iPhone 零件。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

AI 股上沖下洗 台股爆量下殺 106 點、收 17227 點 創兩年來最大量

台股昨 (18) 日早盤高點衝到 17401.59 點，但創高後旋即湧出獲利了結賣壓，AI 股上沖下洗大震盪，終場加權指數下跌 106.38 點、收 17227.91 點，成交值 4884.9 億元，爆出兩年以來最大量。閱讀全文...

鴻海傳將斥資 880 億盧比 在印度南部設廠生產 iPhone 零件

《印度時報》(Times of India) 報導指出，印度南部卡納塔卡邦省 (Karnataka) 政府表示，鴻海集團 (2317-TW) 將斥資 880 億盧比 (超過 10 億美元) 在當地設廠，用來生產 iPhone 零件。閱讀全文...

中興電雲豹甲車案二審 董座江義福請辭 Q2 認列沒收 20 億元損失

中興電 (1513-TW) 涉雲豹甲車弊案昨 (18) 日二審宣判，董事長江義福仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減，法人中興電仍判沒收 20 億餘元不法所得。對此，中興電表示，將於第二季財報認列損失，上半年獲利約為損平；而江義福也宣布辭去董事長與董事職務，循一切司法途徑尋求救濟、辯明自身清白。閱讀全文...

碳權交易所 8/7 高雄開幕 林修銘出任董座

台灣碳權交易所 17 日召開發起人會議及第 1 屆首次董事會，會中推舉證交所董事長林修銘出任董事長。台灣碳權交易所敲定於 8 月 7 日在高雄正式開幕營運，採北高雙軌制運作。閱讀全文...

壽險業近十年籌資逾 7400 億元 今年發債規模上看千億元

為接軌國際會計準則大魔王 IFRS17，我國壽險業近十年累計增資將近 5000 億元，若加上新壽增資勢在必行，預期壽險業增資超過 5000 億元已是板上釘釘的事實；同時，為了明 (2024) 年接軌 ICS 2.0 新制，各壽險公司今年更積極發債，六大壽險有機會發債千億元規模，拚七年來最大規模。閱讀全文...

仁寶將參與康舒增資 看好 ABB 電源併購綜效、強化產品垂直整合

仁寶 (2324-TW) 昨 (18) 日宣布，董事會決議將參與子公司鵬寶科技以原股東暨特定人身分參加康舒 (6282-TW) 的現金增資，強化產品間垂直整合效益，未來也有機會擴大業務版圖。閱讀全文...

聯發科小金雞達發 10 月下旬掛牌上市 謝清江：今年營運逐季上揚

聯發科 (2454-TW) 旗下小金雞達發 (6526-TW) 昨 (18) 日舉辦媒體茶敘，董事長謝清江表示，達發 4 月下旬正式通過證交所上市審核，預計 10 月下旬掛牌上市；展望今年，看好營運逐季上揚，尤其第四季在新品導入量產下，將是今年最高峰。閱讀全文...

中華電總座將參加超微合作夥伴會議 將評估採購晶片

超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰本周抵台，並邀請供應鏈、合作夥伴參加今 (19) 日的「AMD Innovation Day」活動，中華電 (2412-TW) 總經理林昭陽昨 (18) 日透露也會參加該活動，並有望見面進一步討論採購 MI300 晶片細節。閱讀全文...