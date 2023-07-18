中興電雲豹甲車案二審 董座江義福請辭 Q2認列沒收20億元損失

中興電 (1513-TW) 涉雲豹甲車弊案今 (18) 日二審宣判，董事長江義福仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減，法人中興電仍判沒收 20 億餘元不法所得。對此，中興電表示，將於第二季財報認列損失，上半年獲利約為損平；而江義福也宣布辭去董事長與董事職務，循一切司法途徑尋求救濟、辯明自身清白。

中興電涉雲豹甲車採購弊案，2021 年底審結，依詐欺取財、證交法等罪判處江義福 6 年 6 月徒刑、併科罰金 3500 萬，並宣告沒收中興電違法所得 20.9 億多元；總經理郭慧娟也遭判刑 2 年、緩刑 5 年，可上訴。

全案上訴二審後，歷經一年多的審理，台中高分院金日宣判，江義福部分仍認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減為 5 年 10 月，而法人中興電部分仍判沒收 20 億 9916 萬元不法所得，部分涉案人獲緩刑。

針對二審判決，中興電表示，本案證據薄弱，二審判決無視對江義福有利之諸多事證，認事用法有重大違誤，違反證據裁判主義及無罪推定原則，當事人蒙受無比冤抑，江義福對此深表遺憾痛心。

詐欺部分，中興電指出，協力廠商一再陳述江義福不知悉彼有使用大陸料件情形，且中興電承製的甲車動力底盤系統高達 1417 項料件，協力廠商僅使用 2 項大陸鑄胚料件分別占總金額的 0.67%、0.55%，且不影響中興電成本，使用大陸料件對中興電有百害無一利，江義福顯然沒有詐欺動機及犯意。

證交法部分，中興電表示，經二審法院詳細調查，已確認圖紙差漏存在的事實，公司於投標前將增加的費用列入投標金額估算，得標後並列入成本，確有支付的事實及必要，且經法院傳喚所有證人，都說該款項是由協力廠商取得，沒有流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖。

針對法院判決沒入之 20 億 9916 萬元，中興電表示，將於第二季財報認列損失，在認列損失後，上半年獲利將約為損平，但因業務仍正常且接單順暢，在手訂單仍高達 340 億元，下半年公司利潤仍成長可期。

中興電也說，為忠實反映公司獲利狀況及回饋股東應得股息，預計分配公司帳上 21.9 億元溢價資本公積之部分，以維持原 2023 年預算應發之股利。

中興電並強調，此事件對財務、業務並無影響，一切正常運作，公司願景擘劃清晰，將依循執行壯大之。本案對投資大眾暨所有利害關係人所造成的影響，公司深表歉意，僅能以戮力經營，加速成長獲利為回饋，願所有夥伴支持，一起見證中興電再創佳績。

