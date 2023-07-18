淨零能源業快速發展 工研院領台廠培養電力人才

各國積極發展淨零能源，培育電力人才也成為重點，工研院近 5 年來號召產學研成立「電網人才發展聯盟」，產業人士指出，在淨零排放趨勢下，再生能源、儲能、電動車充電、電力交易市場蓬勃成長，各產業都需要電力與能源人才，職涯發展機會高，現在正是投入的好時機。

國際能源總署 (IEA) 預估，2030 年潔淨能源的產值將增加 2 倍，並創造數百萬個就業機會，工研院成立「電網人才發展聯盟」，找來國內電力大廠，包含重電業者華城、太平洋電線電纜、安瑟樂威等廠商。

工研院今日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座」，大同前技術長林常平表示，電力與能源職場過往較為單一、選擇不多，被外界認為是辛苦薪水又不高的藍領工作，如今在淨零排放趨勢下，再生能源、儲能、電動車充電、電力交易市場蓬勃成長，幾乎各行各業都需要電力與能源人才。

台塑新智能協理洪平松也指出，在全球節能減碳趨勢與能源轉型的需求下，原集中型的大型電網在再生能源的大量滲透下，已逐步被分散式的智慧電網所取代。在此一轉變中，除了政府政策外，同時也需要大量電力、資通、機械、化工等人才的加入來協助推動，目前已有許多非電力領域的企業積極投入，搶攻新興綠能商機，如台塑集團成立「台塑新智能科技公司」加速推動綠色新能源布局。

洪平松強調，隨著越來越多產業投入，相比過往，能源與電力相關職場工作內容將更豐富、升職機會更高、待遇跟前景更好，現在投入正是時候。