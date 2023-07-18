鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至3.43元，預估目標價為80元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.43元上修至3.43元，其中最高估值5元，最低估值2.31元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5
|6.5
|7.93
|最低值
|2.31
|4.12
|4.8
|平均值
|3.53
|5.06
|5.78
|中位數
|3.43
|4.72
|5.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,011,700,000
|1,068,693,490
|1,201,917,540
|最低值
|879,432,120
|886,817,420
|948,468,640
|平均值
|928,459,170
|1,008,789,450
|1,106,278,220
|中位數
|926,855,080
|1,024,680,000
|1,116,772,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.01
|3.76
|3.1
|2.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
|878,255,078
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。