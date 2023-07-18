盤後速報 - 昇達科(3491)下週(7月25日)除息3.96元，預估參考價148.04元

昇達科(3491-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.96元。

以今日(7月18日)收盤價152.00元計算，預估參考價為148.04元，息值合計為3.96元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇達科(3491-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為微波高頻通訊元件-濾波器、雙工器之設計研發與製造。微波高頻通訊元件-天線及其他被動元件之設計研發與製造。近5日股價上漲0.64%，櫃買指數上漲1.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/25 152.00 3.9571 2.6% 0.0
2022/07/05 138.0 4.0 2.9% 0.0
2021/07/27 68.7 2.5 3.64% 0.0
2020/07/16 85.4 3.996 4.68% 0.0
2019/08/12 112.0 3.396675 3.03% 0.599413

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