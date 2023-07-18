盤後速報 - 昇達科(3491)下週(7月25日)除息3.96元，預估參考價148.04元

昇達科(3491-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.96元。
以今日(7月18日)收盤價152.00元計算，預估參考價為148.04元，息值合計為3.96元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇達科(3491-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為微波高頻通訊元件-濾波器、雙工器之設計研發與製造。微波高頻通訊元件-天線及其他被動元件之設計研發與製造。近5日股價上漲0.64%，櫃買指數上漲1.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/25
|152.00
|3.9571
|2.6%
|0.0
|2022/07/05
|138.0
|4.0
|2.9%
|0.0
|2021/07/27
|68.7
|2.5
|3.64%
|0.0
|2020/07/16
|85.4
|3.996
|4.68%
|0.0
|2019/08/12
|112.0
|3.396675
|3.03%
|0.599413
最新相關新聞