盤後速報 - 聯亞(3081)下週(7月25日)除息3.5元，預估參考價103.5元

聯亞(3081-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月18日)收盤價107.00元計算，預估參考價為103.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯亞(3081-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。近5日股價上漲11.22%，櫃買指數上漲1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/25
|107.00
|3.5002
|3.27%
|0.0
|2022/07/25
|129.5
|3.5
|2.7%
|0.0
|2021/08/16
|223.5
|5.0
|2.24%
|0.0
|2020/06/24
|293.5
|4.0001
|1.36%
|0.0
|2019/06/13
|239.5
|5.000935
|2.09%
|0.0
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