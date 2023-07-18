盤後速報 - 聯亞(3081)下週(7月25日)除息3.5元，預估參考價103.5元

聯亞(3081-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月18日)收盤價107.00元計算，預估參考價為103.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯亞(3081-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。近5日股價上漲11.22%，櫃買指數上漲1.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/25 107.00 3.5002 3.27% 0.0
2022/07/25 129.5 3.5 2.7% 0.0
2021/08/16 223.5 5.0 2.24% 0.0
2020/06/24 293.5 4.0001 1.36% 0.0
2019/06/13 239.5 5.000935 2.09% 0.0

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