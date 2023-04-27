惠珊投資池2.0績效結算！3.0即將推出！

台股近期受到許多壓力，萬六關卡彷彿像是一個夢想，一直都無法跨越，想必投資朋友一定也受傷慘重，並且對股市失去信心，但其實這種情況也並非無法預期，惠珊老師一直強調的就是「找好股票、瞄準好就積極做」的投資池選股理念，在今年年初推出投資池 1.0 後，於 3 月中又推出【投資池 2.0】，而目前 2.0 的標的也已經收穫滿滿，差不多該了結，進行新的一波選股。

於是，我們預計在 5 月 5 日推出【惠珊老師投資池 3.0】！相信一路追蹤我們的投資朋友一定會很期待，因為先前 1.0 與 2.0 的表現，是長期追蹤的投資朋友有目共睹的，但一定也會有剛追蹤老師的人，我們今天就來帶大家回顧 2.0 中優秀的選股。

虎門科技 (6791-TW) 就是我們實際操作過，且被選為【AI 智慧】投資區塊的代表股票，在 2.0 開始發送的 3 月 14 號，當時虎門科技股價為 77 元，而至今為止虎門科最高漲到 136 元，也就是說最大獲利可能性為 75%，而我們實際操作獲利為 50% 左右，完完全全賺到一個大波段，虎門之所以能如此強勢，主要在於其 CAE 解決方案的多樣性，除了能在 AI 產業「上、中、下游都能接獲不同訂單」的同時，AI 智慧的需求上升也是一大因素。

虎門此次就是受惠客戶提高研發經費，3 月營收年增 16.4％，第一季營收也達到 1.28 億元，年增 15.2％，3 月有良好的財報加持，是 2.0 選股一大重點，當然 3.0 我們也會有新的重點帶給你們。

華孚 (6235-TW) 也是同樣選股邏輯的代表，三月營收月增 12%、年增 43.8% 同期新高。華孚為我們 1.0 版本最先推出的強勢電動車股，主要營業項目是車載機構（內裝）相關設備，如今調整產品組合後佔整體營收比重約 45%，公司逐漸把車用營運重心擴大，自然後續只會越來越旺，而在 2.0 版本中我們保留華孚繼續觀察，也是覺得後續還有勢頭，果不其然華孚一路達到前所未有的高度，惠珊老師追蹤華孚至今感到很欣慰。

中興電 (1513-TW) 至今也穩妥支撐在月線上，做為我們投資池【儲能節電】系列為我們表現了一個波段，從 3 月 14 到最高點大約上漲 23%。從營運面向上來看，中興電先前取得台電及民間企業超高壓氣體絕緣開關 182 億元訂單，加上統包工程，在手訂單達 272 億元，今年營運基本上可以保底無慮，而業績表現上也已經開始反應，1 月營收創同期新高以後，2、3 月營收也穩健向上，也是盤勢不好還能守住月線的原因。

除了上述幾檔以外，獲利雙位數的還有普安 (2495-TW)、樺漢(6414-TW)、公準(3178-TW)、昇達科(3491-TW)、系微(6231-TW) 等等等等，總共十數檔投資池股票是有階段獲利的，為什麼能選到這麼多好股票？除了我說過 4 月是一個去年年報、三月月報、第一季季報集合的關鍵點外，也有產業趨勢的推助力，而該怎麼確認哪些產業是有趨勢的？這就需要獨到的眼光，我們接下來 5 月 5 日推出的【投資池 3.0】將會陸續帶大家了解 5~6 月的優秀標的，想知道的，請追蹤我們的 LINE 關注最新消息：（https://lin.ee/cFL6Qcs）時間近了會在提醒各位！

由於字數有限，更多台股產業最全面、最完整的解析，我都會持續在 LINE 當中提及，投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」，將會有專人為您服務。

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