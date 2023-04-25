【選股策略】股東會紀念品拿完還有價差？股東會前進場，近5次平均價差超過5%密技大公開！

一、股東會行情概念股 – 2023 股東會行情概念股

最近幾週最熱門的話題就是股東會紀念品了！隨著各上市櫃公司的股東會紀念品陸續亮相，股民關心的重點莫過於：

(1) 領股東會紀念品資格

(2) 股東會紀念品概念股

股東會紀念品的 SOP 完整攻略在這裡！但領完股東會紀念品就滿足了嗎？其實股東會還有做價差的機會喔！今天要分享的就是股東會行情概念股。

股東會是小股民和公司經營階層一年一度相見歡的日子，如果股價有不錯的行情，股東開心，經營階層也落得輕鬆。

那有哪些公司在股東會前常出現一波行情呢？下面為大家整理了過去 5 次股東會前都有表現的概念股！

篩選條件

(1) 最近 5 次股東會前 20 日買進，股東會當天收盤賣出，皆有 3% 以上漲幅。

(2) 20 日成交均量 > 500 張：剔除流動性差的股票。

篩出來的個股分別有 (5351-TW) 鈺創、(2313-TW)華通、(4958-TW)臻鼎 - KY、(3491-TW)昇達科、(1783-TW)和康生、(3056-TW)總太、(9914-TW)美利達、(4714-TW)永捷、(5522-TW)遠雄。

其中五年最高漲幅的為 (5351-TW) 鈺創漲幅達 28.7%，最低的則是 (5222-TW) 遠雄，也有 7.91%。而平均漲幅最差也有 5.96%。

(完整圖表推薦閱讀：股東會前進場，近 5 次平均價差超過 5% 密技大公開！)

二、程式碼分享 - 2023 股東會行情概念股

台股上市櫃 1700 多檔股票中，統計近五次的股東會概念股可以挑出這 10 檔，其實要寫出這樣的選股腳本並不複雜，短短 20 行程式碼就可以達到囉！

下面分享程式碼給大家參考，想知道怎麼執行這段程式碼？每行程式碼又代表什麼意思呢？快來加入豐 XQ 殿堂一起學習吧！

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