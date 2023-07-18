【量大強漲股整理】AI股、網通股創新高後的回檔，怎麼解讀?熱商機 爆發股，最具潛力的是誰?

美國股市，那指、標普及費半指數創新高，但因為中國第二季國內生產毛額 (GDP) 按年增長 6.3%，低於市場預期，讓亞洲股市紛紛走弱，跌多漲少；

加上早盤 AI 族群強勢上攻，助攻指數來到 17401 點大關，再創新高，但因賣壓出籠回檔，加上台積電 (2330-TW) 下跌 1%，指數由紅轉黑，終場加權指數下跌 106.38 點、收 17227.91 點，成交量 4884.9 億元，爆出兩年以來最大量。

看一下三大法人: 外資翻空賣超 75.76 億元；投信賣超 12.07 億元；自營商賣超 48.75 億元，三大法人合計賣超 136.58 億元。

台股創新高後雖呈現回檔，主要在於量能放大太多，接近五千億元，又爆出兩年以來最大量，顯示短線上市場有過熱的現象，近期融資又增加至 2111 億元，加上外資由賣轉買超，籌碼相對不安定下，短線進入修正，但今天大盤雖然收黑 K，但留長下影線，五日均線有守之下，有機會震盪在上，因為就資金面觀察，目前新台幣止貶轉升，美元指數從高檔回落至百元以下，創下近期新低，都預告了資金行情啟動，所以就長線而言台股沒有太大的疑慮，短線過熱就是整理一下，多數回的股票也都是屬於漲多的回檔股，所以長多趨勢不變。

未來持續關注，周三台指期結算，靜待週四 (2330-TW) 台積電法說會，牽動台灣半導體與電動車供應鏈後市的營運展望。

個股方面，AI 股及網通股回檔之下，資金轉進昨日預告的【熱念股】

而我們昨天就領先預告!

(2421-TW) 建準，今天逆勢大盤亮燈漲停! 再創新高! 我們不僅昨天就公開在影片中分享給大家，預告熱概念股有機會接棒 AI 及網通股後，如今再度驗證佳螢的看法!

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AI 股 + 網通股回檔，後勢怎麼解讀? 熱商機爆發下，誰最具有潛力呢?

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7/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2421-TW) 建準

(2329-TW) 華泰

(1529-TW) 樂事樂能

(3037-TW) 欣興

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(3515-TW) 華擎

(1560-TW) 中砂

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7/18

【上櫃量大上漲股】

6161-TW) 捷波

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(8155-TW) 博智

(4523-TW) 永彰

(3441-TW) 聯一光

(1591-TW) 駿吉 - KY

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