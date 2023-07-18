兩利多挹注 資誠看好台股下半年IPO穩定成長

資誠聯合會計師事務所表示，台灣資本市場今 (2023) 年上半年共有 17 家 IPO，合計共籌資 82.4 億元，展望下半年，看好在證交所積極形塑產業聚落，以及創新板特色產業等利多因素挹注下，預期 IPO 市場將呈現穩定成長。

根據 PwC Global IPO Watch 最新統計，今年第 1 季全球 IPO 交易量表現持續平淡，募資額約 257 億美元，較去年同期減少 55%，IPO 件數則有 234 件，較去年同期減少 18%。

在台灣資本市場方面，2023 年上半年分別有 9 家上市、8 家上櫃，其中上市籌資金額 64.8 億元、上櫃 17.6 億元，展望下半年，證交所積極形塑特色產業聚落，聚焦數位雲端、綠能環保、運動休閒、居家生活等產業，可望成為主板及創新板的特色產業聚落。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，創新板和戰略新板提供創新類型公司更為便利的籌資管道，開板兩年以來，在證交所和櫃買中心的努力下，獲得創新企業的認同與肯定。

創新板中包括雲豹能源 (再生能源整合服務商)、Gogolook 走著瞧 (陌生來電辨識軟體 Whoscall 開發商) 等已成功掛牌，鴻華先進 (電動車平台、成車及零件) 也已通過上市審議；戰略新板則有益鈞環科 *- 新 (廢棄尿布之回收與再利用) 等登錄戰略新板。

徐聖忠表示，為吸引新創企業在創新板上市，創新板在 2022 年 9 月調降第一類市值及營收標準至 10 億元及 1 億元，並且調降第二類 (生醫類) 市值標準至 20 億元；此外，申請轉板年限也從上市掛牌日起屆滿 2 年縮短為 1 年，以增進新創公司上市計畫的營運彈性及籌資效率。

資誠表示，在證交所將持續精進創新板措施，預期下半年將有更多新創公司透過創新板進入資本市場籌資，為台灣資本市場注入新動能。