中華信評：台灣下半年經濟反彈 但全年GDP估值只剩0.5%

標普在台子公司中華信評今 (18) 日發布報告指出，看好在外部需求復甦、人工智慧應用挹注下，可望帶動台灣出口在今 (2023) 年下半年出口恢復成長，看好台灣經濟有望在下半年反彈復甦，展望維持穩定，但全年經濟成長率預估只剩 0.5%，低於先前預估值 1.5%。

報告指出，目前供應鏈皆在出清庫存，今年初受到需求急遽下滑影響出口表現，但看好之後外部需求可望復甦，加上人工智慧等新應用也可能帶動對科技產品的需求。

中華信評指出，在歷經今年上半年衰退後，看好台灣經濟可望在外部需求、人工智慧趨勢、穩健的民間消費及復甦的出口需求等因素驅動下，帶動經濟成長。

中華信評表示，出口仍是台灣經濟的重要原動力，但全球成長疲弱仍可能導致今年的出口活動放緩，尤其今年美國與歐元區對實體商品的需求可能偏低。

但中華信評也說，台灣出口在歷經上半年衰退後，補充庫存需求應可提升台灣出口量，在美中地緣政治局勢持續緊張的情況下，製造業自中國分散亦可望為台灣的出口成長提供支撐。

此外，國內新冠肺炎疫情控管措施的解除，為消費與可支配支出恢復成長創造了條件，民間消費力道仍可維持一定的韌性。

中華信評進一步指出，包括全球供應鏈重建、通膨壓力、地緣政治以及貨幣緊縮等政策等不確定性仍可能會影響企業在未來幾季的資本支出計劃，但整體而言仍看好台灣經濟仍將持溫和成長，全年的 GDP 成長率為 0.5%。

此外，中華信評也示警，未來幾個季度台灣企業將面臨的主要風險包括：全球經濟成長趨緩、中國經濟、地緣政治、通膨、融資成本提高、ESG 及科技等因素。

中華信評說明，全球經濟仍面臨硬著陸風險，勢將抑制總需求與出口，而中國企業與家計單位信心長期疲弱，也將使中國的復甦動能大幅下滑。

在地緣政治部分，地緣政治緊張局勢加劇，使得貿易與投資條件惡化並讓通膨壓力再度升溫，在通膨尚未完全緩解，甚至可能加劇的情況下，將使借款人融資成本壓力增加。

另外，氣候變遷與非線性能源轉型對糧食與能源供給威脅，也將加劇通貨膨脹與社會動盪；而科技技術進步以及網路攻擊數量增加，也將使商業模式與信用結構恐遭破壞。