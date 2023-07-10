〈電信三雄財報〉中華電坐穩三冠王寶座 上半年每股賺2.52元 近6年新高

電信三雄陸續公告自結數，中華電 (2412-TW) 拿下獲利三冠王寶座，6 月每股純益 0.43 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.39 元、遠傳 (4904-TW)0.3 元；中華電第二季每股賺 1.28 元、上半年 2.52 元同樣持續稱霸，其中上半年獲利更創近 6 年新高。

電信三雄每股純益自結數 (單位: 元) 中華電 台灣大 遠傳 6 月 0.43 0.39 0.3 第二季 1.28 1.08 0.85 上半年 2.52 2.04 1.69 資料來源: 各電信商 / 製表: 鉅亨網記者沈筱禎

中華電 6 月營收 186.5 億元，月增 5.2%、年增 7.3%；EBITDA 73.8 億元，月增 1.4%、年減 0.4%；稅後純益 33.6 億元，月增 3.7%、年減 0.5%，每股純益 0.43 元。

公司說明，6 月份新興業務與電信核心業務皆展現強勁成長動能，其中新興企客業務部分，IDC、雲端因機房建置專案入帳，年成長率有 40% 以上；整合專標案因數位化服務專案營收挹注，營收成長超過 30%，加上資安業務營收有雙位數成長，使整體 ICT 營收年增率達雙位數增長。

另外在銷貨部分，因供應鏈議題獲得紓解，加上促銷方案迭有成效，使得 iPhone 銷量成長，子公司銷貨收入亦增加，帶動整體銷貨收入強勁增長，年成長率達雙位數增長。

電信核心業務方面，行動業務持續延續成長趨勢。5G 用戶數與整體 090 門號數增加，加上國際漫遊營收跳躍式成長，帶動行動服務營收年增 5.6%，連續 27 個月成長。

第二季營收 534.6 億元，季減 1.4%、年增 2%；EBITDA 221.9 億元，季增 0.6%、年增 1%；稅後純益 99.3 億元，季增 3%、年增 2.9%，每股純益 1.28 億元。

上半年營收 1076.7 億元，季減 1.4%、年增 3.8%；EBITDA 442.5 億元，年增 2.2%；稅後純益 195.8 億元，年增 4.6%，每股純益 2.52 元。