茂順Q2營收、毛利率及純益再同步登頂 上半年將賺回逾半個股本

密封元件廠茂順 (9942-TW) 在兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，第三季營運向上動能佳，同時，茂順在第二季的營收創新高挹注之下，加上匯兌有利的條件，法人圈估計第二季毛利率將突破 40%，單季稅後純益將再創新高，2023 年上半年稅後純益逾 4.4 億元，每股稅後賺回超過 5 元。

茂順 2023 年第一季營收 11.29 億元，爲單季次高，毛利率以 39.51% 創新高，季增 3.13 個百分點，年增 6.53 個百分點，稅後純益以 2.11 億元改寫新高，季增 18.54%，年增 51.8%，每股純益 2.54 元。

茂順 6 月營收 4.33 億元，爲單月歷史次高，月增 0.3%，年增 25.87%，第二季營收 12.93 億元，改寫單季新高，季增 14.52%，年增 34.61%，2023 年 1-6 月營收 24.23 億元，年增 27.57%。茂順由於訂單穩定入袋，能見度也高，有利於 2023 年營收呈現逐季走高。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，並不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高。

茂順去年每股配息 5.6 元，創新高，茂順訂出以 8 月 1 日除息交易，依今天開盤盤價 149 元計，現金殖利率爲 3.76%。