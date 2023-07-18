〈貴金屬盤後〉中國第2季GDP欲振乏力 黃金、白銀雙雙收低

黃金期貨周一 (17 日) 收低，未能延續 4 月迄今最大周漲幅，主因是中國公布欲振乏力的國內生產毛額 (GDP)，導致大宗商品普遍走低。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 8 美元或 0.4%，報每盎司 1956.40 美元。黃金期貨上周上漲 1.7%。

中國周一公布第 2 季 GDP 成長 6.3%，不如市場預估的 7.3%，引發投資人擔憂大宗商品需求將遭到打壓，油、金等大宗商品價格普遍重挫。

白銀價格也下挫，Heraeus 分析師說：「雖然白銀的市場信心良好，但工業應用仍占絕大部分的市占。要看到白銀價格下半年有長足的進展，中國和歐洲的景氣也要有所改善。」

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「黃金持續守在每盎司 1950 美元以上，中國近期的經濟數據令人擔憂全球經濟健康狀況，讓投資人和交易員不感徹底投入股市。」

黃金上周勁揚 1.7%，主因是美國公布通膨減緩之後，美元和美債殖利率下滑，拉抬貴金屬價格。黃金本身不孳息，殖利率上揚會提高持有黃金的機會成本，同時，黃金以美元計價，使黃金對海外投資人來說變得相對便宜。

ICE 美元指數 (DXY) 周一變動不大，報 99.879，上周累計下挫逾 2%，並觸及逾一年低點。10 年期美債殖利率同日下降 1.1 個基點，報 3.8068%。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說：「提到金價十，交易員仍然非常關注聯準會 (Fed) 的貨幣政策走向。」

他說，通膨降溫，代表 Fed 不再背負對抗通膨的龐大壓力，因而不必在貨幣政策上保持激進，降低進一步升息的必要性。

Aslam 說，很多人相信 Fed 將再升息一次，這對金價是「最後的威脅」，但從金價反應來看，市場上多頭人數比空頭多。FactSet 數據顯示，黃金最活躍期貨上周五收在 6 月中旬以來最高點。

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