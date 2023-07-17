中國Q2經濟擴張6.3% 遠不如預期 經濟復甦再現警訊

最新數據顯示，中國第 2 季經濟擴張 6.3%，遠不如經濟學家預期，且 6 月消費者支出成長腳步放緩，顯示經濟復甦再現警訊。

中國國家統計局週一（17 日）公布的數據顯示，第 2 季國內生產毛額（GDP）成長 6.3%，不如經濟學家原估的 7.1%。第 2 季 GDP 成長率被扭曲，原因是去年此時上海等地處於封鎖狀態，比較基期較低。

其他經濟數據方面：

上半年全國房地產開發投資較一年前下滑 7.9%，降幅大於 1～5 月的 7.2%，房市再度傳來壞消息。

6 月城鎮調查失業率維持在 5.2% 的水準。

6 月零售銷售年增 3.1%，不如經濟學家預估的 3.3%。

6 月工業生產較去年同期成長 4.4%，優於經濟學家預測的 2.5%。

A 股三大指數週一早盤同步走低，上證指數跌 1.13%，深證成指跌 0.78%，創業板指跌 0.87%。

國家統計局說：「總的來看，上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高品質發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。」

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管中國面臨壓力和挑戰，但是隨著就業改善、居民收入增加、內需拉動逐步增強、供給結構優化調整、新動能成長壯大，經濟將穩步恢復，發展品質將繼續提升。因此，「我們完全有信心、有條件也有能力，完成全年經濟社會發展預期目標任務」。

付凌暉並表示，目前中國經濟未通縮，下階段也不會通縮，消費者物價指數（CPI）低點運行是國際國內因素共同影響的結果，這是階段性現象。

《彭博》則報導，如今中國政府官員正在因應一系列經濟挑戰，包括通縮迫在眉睫、出口下降及房地產市場景氣低迷。眼下決策官員面臨的壓力越來越大，經濟形勢要求他們增強刺激力道，包括央行降息、政府進一步鬆綁房地產管控。

中國人民銀行（央行）週一把 1 年期中期借貸便利（MLF）利率維持在 2.65％的水準，符合經濟學家預期。

美國基準利率上升與中國債台高築，限制了中國央行祭出激進寬鬆措施的空間。一些經濟學家認為，企業和消費者信心低迷，降低了貨幣刺激措施的有效性，呼籲政府應該讓財政政策發揮更大作用。中共可能會在 7 月底召開政治局會議，投資人將藉此評估中國未來經濟政策動向。