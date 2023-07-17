看好拉斯維加斯大道榮景重現 萬豪與米高梅簽會員合作協議

萬豪酒店 (MAR-US) 和米高梅度假村 (MGM-US) 都將賭注押在彼此最忠誠的會員身上，以提高雙方在拉斯維加斯大道 (Las Vegas Strip) 上的利潤。

雙方周一 (17 日) 宣布了一項獨家長期授權協議，由萬豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 參與米高梅系列 (MGM Collection)。該計畫將於 10 月啟動，涵蓋米高梅旗下 17 家度假村，特別是 Luxor 度假村和 Mandalay Bay 度假村等位在拉斯維加斯大道上的酒店。

其運作方式如下：該計畫允許在萬豪平台上預訂米高梅住宿，也可以在米高梅平台上預訂住宿。每個獎勵會員都可以透過他們的帳戶兌換積分以在 17 個米高梅酒店住宿。

米高梅在其米高梅獎勵計畫下擁有 4000 萬忠誠會員，而萬豪則在其 Bonvoy 品牌下擁有 1.8 億會員。會員積分被視為旅遊常客的貨幣，也是選擇住宿地點的決定性因素。萬豪和米高梅等專注於旅遊的企業利用獎勵系統提供各種激勵措施來推動新業務。

萬豪酒店還表示，它已與米高梅線上遊戲和體育合資企業 BetMGM 簽署了會員行銷協議。根據該協議，萬豪獎勵會員將能夠透過某些 BetMGM 交易賺取積分並參與獨家遊戲和體驗。

萬豪 CEO 卡普阿諾 (Anthony Capuano) 發表聲明表示：「隨著我們在拉斯維加斯大道和美國其他引人注目的城市業務不斷擴大，我們期待將全球客房分布增加 2.4%。」

拉斯維加斯大道正繼續從新冠疫情的破壞性影響中恢復過來。

根據拉斯維加斯會議和遊客管理局 (LVCVA) 的最新數據，5 月拉斯維加斯大道的遊客同比成長 1.5%，達到 350 萬人次。LVCVA 發表聲明表示，5 月對拉斯維加斯大道活動的需求「強勁」。

遊客數量的改善是由會議業務的持續復甦帶動的。數據顯示，會議出席人數較上年增加 16%，達到 45 萬 3900 人次。

拉斯維加斯大道酒店的每間可用客房收入同比成長 6%，達到 169 美元。入住率同比提高 1.5%，但仍較 2019 年新冠疫情爆發前的水平低約 5.2%。

周末前往拉斯維加斯大道的遊客數量，繼續帶動遊客數量的整體改善。

麥格理分析師貝農 (Chad Beynon) 表示，「我們看好賭城的進一步發展，認為未來幾年大型會議的回歸和強大的體育賽事，像是 NCAA 男子一級籃球錦標賽、一級方程式賽車、NFL 拉斯維加斯突襲者隊 (Raiders) 和 NHL 維加斯黃金衛士隊 (Golden Knights) 的比賽、2024 年的超級杯等等，都應該可為拉斯維加斯大道博彩收入和非博彩收入提供一定程度的支持。」

在賭場個股方面，貝農對米高梅度假村、凱撒娛樂 (CZR-US)、Golden Entertainment (GDEN-US)、Accel Entertainment (ACEL-US)、Vici Properties (VICI-US) 和 Century Casinos (CNTY-US) 等個股給予買入評級。