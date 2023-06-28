繼貝萊德後 傳富達也準備推出比特幣現貨ETF

幣圈媒體 The Block 引述知情人士報導，富達 (Fidelity) 準備加入其他資產管理公司的行列，最快周二 (27 日) 向美國證券主管機關申請推出比特幣現貨 ETF。傳聞曝光後，比特幣保持在一年高點附近。

過去兩周以來，包括貝萊德 (BlackRock)(BLK-US)、WisdomTree(WT-US)、景順 (Invesco)(IVZ-US)、VanEck 和 Bitwises 在內，都向美國證券交易委員會 (SEC) 申請推出比特幣現貨 ETF，激勵比特幣上周五漲破 3.1 萬美元，突破一年高點。

富達跟進的傳聞曝光後，比特幣保持上漲格局，約報 30855 美元，保持在接近一年高點附近的水準。富達拒絕對報導置評。

去中心化交易所 Vertex Protocol 共同創辦人 Darius Tabatabai 說：「真正的現貨 ETF 將能為新的資金開啟大門，為交易量和交易興趣帶來涓滴效應。」

美國曾在 2021 年 10 月，批准推出比特幣期貨 ETF，但還未批准任何現貨 ETF，包括富達 2022 年 1 月提出的產品。

數位資產投資產品最近一周吸引 1.99 億美元流入，創近一年最大單周金額，顯示幣圈經過美國監管機關的嚴加審視後，一連串比特幣現貨 ETF 申請，讓投資人重新燃起興趣。

根據彭博的統計，截至上周為止，已累積約 30 筆比特幣現貨 ETF 的申請。

加密貨幣避險基金 ANB 投資公司的創辦人 Jamie Baeza 說：「在監管機關加強審視之際，富達申請推出比特幣 ETF，為幣圈帶來迫切需要的正面消息。儘管美國有監管挑戰，但像貝萊德、富達這些大型傳統金融機構仍提出申請，凸顯機構法人對幣圈 依然保有興趣、也願意投入，進而為市場注入信心和潛在的穩定。」