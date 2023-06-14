〈台股盤後〉量縮小漲21.54點 近千檔個股收紅穩多頭軍心

台股加權指數今 (14) 日隨著部分大型電子權值股整理，處在平盤上下狹幅震盪，終場收在 17238.14 點，上漲 21.54 點，成交值則縮至 3198.04 億元，不過，大盤內容仍是相當火熱，17 家上市櫃漲停作收，且仍有近 990 檔個股收紅。

從大型權值股來看，日月光投控 (3711-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、華碩 (2357-TW)、台積電 (2330-TW) 等均遭壓在盤下，壓抑加權指數表現。

各族群中，由於出國旅遊相關題材火熱，長榮航 (2618-TW) 一度亮漲停燈號，並創歷史新高價，華航 (2610-TW) 漲近 9%，燦星旅 (2719-TW) 也一度漲停，鳳凰 (5706-TW)、六福 (2705-TW) 漲幅 2% 上下，山富 (2743-TW) 則在衝高後，獲利了結賣壓湧現翻黑。

電子股今日成交比重仍在 60% 之上，矽晶圓族群表現不俗，漢磊 (3707-TW)、合晶 (6182-TW)、嘉晶 (3016-TW) 均漲超過 3%，台勝科 (3532-TW) 漲 2% 上。

記憶體相關業者中，旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW) 等均漲 2%，廣穎 (4973-TW) 漲半根停板，十銓 (4967-TW) 和威剛 (3260-TW) 漲 4% 上下，品安漲近 3%。

盤上也有不少個股各擁題材，表現強勢，凌華 (6166-TW)、伍豐 (8076-TW)、威強電 (3022-TW)、勝品 (6556-TW)、汎德永業 (2247-TW)、協易機 (4533-TW)、蔚華科 (3055-TW)、華經 2468-TW)、凌陽 (2401-TW) 和勤誠 (8210-TW) 均漲停，立德 (3058-TW)、奇偶 (3356-TW)、輔信 (2405-TW) 等漲逾 8%。

而緯創 (3037-TW)、中電 (1611-TW)、佳和 (1449-TW)、高鋒 (4510-TW)、冠軍 (1806-TW)、華星光 (4979-TW)、駐龍 (4572-TW)、兆利 (3548-TW)、廣穎 (4973-TW)、勁豐 (6577-TW)、均豪 (5443-TW)、英業達 (2356-TW)、高力 (8996-TW)、全台 (3038-TW)、哲固 (3434-TW) 等均漲逾半根停板。

惟須留意，籌碼快速輪動，日前部分強勢股獲利後遭倒貨，華擎 (3515-TW) 跌逾 7%，順藥 (6535-TW)、來頡 (6799-TW)、久裕 (4173-TW)、偉銓電 (2436-TW)、聰泰 (5474-TW)、三商電 (2427-TW)、寶得利 (5301-TW) 等均跌超過半根停板。

元大投顧指出，晶片封測、矽智財到 AI 伺服器的組裝、散熱、機殼，以及高速傳輸相關的晶片、交換器等領域，均在全球供應鏈中扮演關鍵角色，惟目前尚處 AI 發展初期，建議投資人留意股價提前過度反應後的修正壓力。

元大投顧提醒，由於市場擔憂聯準會維持高利率的貨幣緊縮政策來對抗高通膨，加上中國需求不振、西德州原油期貨再次跌破每桶 70 美元的關鍵價位，顯示景氣復甦仍有不確定性。