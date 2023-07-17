盤後速報 - 聯合再生(3576)下週(7月24日)除息0.1元，預估參考價18.45元

聯合再生(3576-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月17日)收盤價18.55元計算，預估參考價為18.45元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯合再生(3576-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統。(2)太陽能發電模組及晶圓。(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌5.03%，台灣加權指數上漲3.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/24 18.55 0.1 0.54% 0.0
2015/07/31 24.75 0.20008574 0.81% 0.0
2014/07/11 35.5 0.29901284 0.84% 0.0
2011/05/19 61.200001 4.60947075 7.53% 0.51
2009/07/31 41.450001 1.1 2.65% 1.1

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