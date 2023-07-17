盤後速報 - 聯合再生(3576)下週(7月24日)除息0.1元，預估參考價18.45元

聯合再生(3576-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月17日)收盤價18.55元計算，預估參考價為18.45元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯合再生(3576-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售(1) 太陽能電池及相關系統。(2)太陽能發電模組及晶圓。(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌5.03%，台灣加權指數上漲3.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/24
|18.55
|0.1
|0.54%
|0.0
|2015/07/31
|24.75
|0.20008574
|0.81%
|0.0
|2014/07/11
|35.5
|0.29901284
|0.84%
|0.0
|2011/05/19
|61.200001
|4.60947075
|7.53%
|0.51
|2009/07/31
|41.450001
|1.1
|2.65%
|1.1
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