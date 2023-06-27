聯合再生推M10 TOPCon模組 Q4開始裝機

太陽能大廠聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日表示，今年第二季歷經產能轉換期，將在第三季開始量產 M10 電池及模組，第四季 TOPCon 生產設備開始裝機，營收有機會隨著完整的大尺寸產品系列量產而大幅躍進。

聯合再生指出，由於通膨升息及庫存影響，第二季是營運谷底，第三季去化完畢後，第四季海外市場業務可望回升，不過因上游多晶矽價格下滑，對太陽能業者是非常大的挑戰。

聯合再生在太陽能電池模組製造具有穩健扎實的根基，在台灣市佔率維持領先，在新製程技術開發與投資方面不斷成長，針對台灣特殊在地形氣候推出高抗鹽害與高抗風壓模組在過去廣受客戶認可，未來將持續提供客戶此類高可靠度產品。

聯合再生將可拆卸模組技術與 TOPCon M10 高功率模組陸續導入量產，可因應不同客戶需求提供最適化產品，TOPCon M10 模組瓦數最高更可達 580W。TOPCon 電池具有較高的光電轉換效率，發電效益可大幅提升，模組發電年衰退與線性衰退率皆優於目前主流商品，太陽能系統的投資報酬率可提升超過 0.5%。

聯合再生將以不同產品導入不同類型太陽能案場，M10 TOPCon 適合雙面發電及高溫地區，如大型地面型、漁電及農光。M10 PERC 將主攻無反射類型案場如屋頂等。

在太陽能電站方面，聯合再生截至今年年底併網總量將達 250MW，已達到經濟規模，透過嚴格挑選設備材料與工法，加上優良的運維團隊，擁有的優良電站，未來將為公司帶來穩定獲利。

聯合再生在手優良電站資產 250MW，年發電量預計為 3.1 億度電，可供 8.3 萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為 156,059 公噸，等同約 404 座大安森林公園的吸碳量。

聯合再生團隊也秉持著與地方共榮的態度，目前積極開發中的案量亦達 200MW。整合用電大戶的綠電需求，協助企業接軌淨零排碳目標。

儲能部分，聯合再生自建之 4.4MW 功率儲能系統，已於五月中旬完成併聯作業正執行輔助服務能力相關測試，計畫於九月參與台電電力交易平台。此系統採用國際大廠 Saft 鋰鐵電池櫃及 PCS 儲能變流器，產品安全認證為最高規格，並主打低耗能高轉換效率。安全方面，此系統經由消防技師簽證，並建置高規格防火牆體及消防設備，有效杜絕安全隱患。

聯合再生採取穩健的策略，在製造端擴展大尺寸產能，提供客戶完整的產品線，在系統端持續開發、投資、建設太陽能系統電站及儲能系統，以專業的管理團隊，為公司創造高而穩定的固定收益。