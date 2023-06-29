超額認購193% 聯合再生完成68億元聯貸案

聯合再生 (3576-TW) 今 (29) 日宣布，由第一銀行、中國信託統籌主辦，與公司簽訂 68 億元聯合授信案，本次聯貸銀行團踴躍參與，超額認購達 193%，最後以 68 億元籌組完成，意味國內金融界對聯合再生的認可及對再生能源的大力支持。

聯合再生表示，該聯貸案資金為期三年得再延長兩年，總金額 68 億元，此次聯貸案由第一銀行、中國信託統籌，合作金庫、土地銀行、兆豐銀行及永豐銀行為共同主辦銀行，其他參與聯貸案的融資銀行有安泰銀行、上海商銀、新光銀行、凱基銀行、及台灣企銀，合計共十一家。

聯合再生目前財務體質健全，流動比率為 201%、負債比率為 48.07%、利息保障倍數高達 496%，有形資產 171 億元，各項財務指標優良，聯合再生將持續對太陽能及儲能系統進行投資為公司創造高而穩定的固定收益進一步優化財務結構。

聯合再生董事長洪傳獻表示，公司長期深耕再生能源，致力透過永續能源改善全球環境，在創能方面，不斷提高產品的太陽光能轉換效率、並導入大尺寸電池與模組技術，以增加單位面積之發電量，及降低發電成本。

太陽能系統電站方面，去年底聯合再生持有約 170MW 的電站資產，年發電量預計為 2.1 億度電，可供 5.7 萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為 10.6 萬公噸，等同約 275 座大安森林公園的吸碳量。截至今年底，聯合再生併網總量將達 250MW。

節能方面，在聯合再生生產、研發持續精進與嚴格的自我要求下，去年製程節能 244.9 萬度電，碳排密集度也較 2021 年減少 11.8%，充分顯示公司節能決心。

聯合再生能源積極布局再生能源全球市場，從太陽能市場的全球製造到系統電站的開發、建置、維運到銷售全能服務，近期對儲能產品及市場的深耕開花結果都顯示公司在全球再生能源市場大展鴻圖，持續在海內外推廣再生能源 + 儲能的應用。