AI技術發展一日千里 蔡明介：想像力、創造力與情感無法被取代

聯發科 (2454-TW) 近年持續回饋鄉里社會，並為超過 300 位竹苗地區及偏遠小學的學童寫作作品彙編成冊，董事長蔡明介在該書推薦序中說道，AI 技術發展一日千里， 但如何擁有豐富的想像力和創造力，並清楚理解和表達情感，這些是 AI 所無法取代的，而寫作就是極佳的訓練方式之一。

聯發科指出，一群來自聯發科的工程師，是激發孩子閱讀與寫作熱情的幕後老師，將超過 300 位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會，近期更出版了第四本作品集《書寫家鄉：童年時光，開創未來》，集結來自竹彰地區 7 所國小學童的作品，出版人生中的第一本實體書，激勵這群小小作者們寫作的動力與自信。

蔡明介也撰寫推薦序，指出 AI 工具已可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫程式的問題，但如何擁有豐富的想像力和創造力、能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些是 AI 無法取代的學習歷程，更恰是未來人類的重要能力，這都需要透過不斷地嘗試與練習，而寫作就是極佳的訓練方式之一。

書裡小學生撰寫家鄉的童趣的筆觸，也讓蔡明介回憶起自己家鄉屏東南州的椰子林、香蕉園、糖廠冰棒、金黃色稻浪等童年時光，表示生活經歷和童年回憶一直是許多人寫作的出發點，提供寫作素材不竭的來源；也期許聯發科志工們持續任重致遠，並號召公司同仁加入，陪伴更多學童享受寫作的樂趣。

聯發科除了以科技創新服務社會，也致力培養下一個世代的能力，2012 年由一群工程師於工作之餘自發組成「志工社」，藉由公益活動參與實踐公民責任，擴大社會影響力。

其中「閱讀教育寫作計畫」自 2018 年開始推展，至今累積服務了超過 20 所學校、上千名學生，足跡遍布竹苗彰等地區。2021 年因應疫情導入線上寫作平台「樂寫公益學習網」，志工們使用自行研發的遊戲化及模組化教材，激發學生們對寫作的樂趣及熱愛。

由於「閱讀教育寫作計畫」成效顯著，陸續也擴及外部團體一同參與，匯集更多人力及資源共襄盛舉。 2020 年起結盟陽明交通大學的服務學習課程，引領 162 位大學志工加入，並將「樂寫公益學習網」轉化為公共平台，讓資源公有，提供線上教案資料庫，透過遊戲學習增加興趣，包括設計任務包挑戰，透過闖關及積分制度讓孩子更有學習動機。

同時在志工及老師的教學上，推出時數統計認證、學生狀況追蹤等功能，一方面讓志工服務制度化，二來也可以快速了解學生學習成果，孩童、學校老師及志工們都給予正面回饋。2023 年該服務模式也擴大，由新竹縣志願服務推廣中心召募更多熱心企業來參與該計畫，結合縣府資源，嘉惠更多需要的孩童，改變傳統作文教學模式。