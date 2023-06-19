聯發科聚焦女力 蔡明介鼓勵女大生打破框架跨域嘗試

聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日表示，聯發科教育基金會為鼓勵女性人才適性擁抱科技領域，推動 Girls! TECH Action 計畫，邀請 40 名大學女生前進新竹總部，以「職涯定錨」為主題，安排董事長蔡明介與女大生午餐對話，鼓勵女學生打破科系框架，勇敢跨域嘗試。

此外，聯發科也邀請學姐群以親身經驗分享，打破科技業重男輕女的刻板印象，探索科技業如何帶來令人振奮的職涯。

在這場跨越五十年的對話中，蔡明介勉勵女大學生，職涯的選擇是長遠的事，要考量熱情與興趣，同時也要考量產業的發展潛力。女性過往被期望在社會與家庭安定上發揮影響力，但事實上女性在職場上的表現相較於男生毫不遜色，值得去探索職涯中的各種發揮機會。

尤其女性細心有毅力、善於溝通的特質，是科技業中非常需要的，蔡明介勉勵女大學生適性擁抱 STEM 領域，突破刻板印象，成為科技領域中展現影響力的關鍵少數。

資深副總暨人資長林秀瑜表示，多元觀點是激發創新的重要基石，公司長期落實多元、平等與共融 (DEI) 的理念，廣納不同背景、特質、性別的人才，打造兼容並進的職場環境。

聯發科本次 Girls! TECH Action 活動，有近 4 成報名者來自文法商學院，其中更有不少已經開始自學程式或選修相關課程，展現女大學生勇於跨出科系框架，積極開創機會，探索科技職涯的企圖心。

參與活動的物理系王同學表示，女生雖然在理科系所表現不差，但有時還是會覺得表現不如男生傑出，但是接觸專題研究之後，發現女生細心與耐心的特質很適合發揮，因此找到成就感，聽完聯發科學姐跨域進入 IC 設計領域的學習歷程，也考慮雙主修電機領域，建構雙專長。

外文系楊同學表示，自己從小就喜歡程式，大學選擇科系的時候因為對語文較有自信而選擇了文學院，進入大學之後決定雙主修資工系，以外文專長配合資訊專業，目前已經申請到德國大學資工系交換，未來將朝科技領域發展。

聯發科補充，女性科技人才被視為半導體人才缺口的解方之一，研究指出女性學習 STEM 的興趣在 14 歲以後急速下降，而女性對未來職業志向的發展早在青春期早期就接近定型。因此聯發科教育基金會設計雙軌方案，規劃今年上半年針對大學女學生，以拉力為目標，從職涯定錨角度建立對半導體產業的嚮往與動機。

下半年則將針對國高中女學生，以推力為目標，引導建立對 STEM 領域的興趣與信心，並有女性典範可以依循，不在家人或社會價值觀的壓力下自我設限，以改善女性科技人才的管漏現象。