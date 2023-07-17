陶氏化學路州廠爆炸恐衝擊光阻劑供給 台廠可望受惠轉單

陶氏化學 (DOW-US) 路易斯安那州廠房發生爆炸，由於陶氏化學為全球半導體光阻劑、拋光墊 / 液大廠，且路易斯安那州更是陶氏主要生產基地，爆炸恐衝擊全球產能供給，連帶導致半導體化學材料市場供需失衡，台廠永光 (1711-TW) 可望受惠轉單。

陶氏化學為全球半導體關鍵化學材料的重要供應商，高純度化學品產品線提供一系列光阻材料，包括光阻劑、光阻輔助劑等，也供應全球重要的 CMP 材料包括拋光墊、拋光液等。

陶氏化學在全球光阻劑市占率約 17%，CMP 拋光墊市占 79%、CMP 拋光液市占率也有 15%，陶氏化學路易斯安那生產重鎮爆炸，恐衝擊光阻液、拋光產品供需失衡。

永光電子化學品中，光電營收比重約 4 成、半導體 6 成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑，涵蓋 UV 製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液，以及感光聚醯亞胺（PSPI）等材料、碳化矽研磨漿料、拋光液等。

對此永光表示，陶氏化學光阻產品主要生產高階 IC 製程光阻，公司 IC 光阻持續驗證、測試中，目前營收比重仍相對小。

陶氏化學路易斯安那州主要廠區包含 Plaquemine 與 Grand Bayou，前者為此次發生爆炸的廠房，路易斯安那州為陶氏化學的全球業務中心，生產 50 多種不同的中間體和特用化學品，例如氯、聚乙烯等，終端應用涵蓋化妝品、溶劑、藥品、汽車零件、電子元件等。

陶氏化學路易斯安那運營部針對爆炸表示，內部緊急行動中心已與當地政府合作，處理 Plaquemine 廠爆炸事件，目前已確定所有人員安全，且空氣監測未檢測到空氣中的有害物質，事故原因則還在調查當中。