晶技訂單明朗度增高 預估網通應用需求受AI激勵再向上

晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收逐月回溫，第二季單季營收 24.26 億元，季增 5.57%，年減 30.96%，對於第三季的營收漸趨樂觀，法人估第三季營收有較大幅度的季成長，預估成長幅度達 20%。

目前市場對於 AI 伺服器需求高度樂觀，晶技對此也樂觀其成並認為，AI 伺服器的進一步發展，有利於強力帶動在 WiFi 及網通的擴大需求產生；而第三季晶技主要的動能則來自於手機及汽車應用需求的成長。

晶技 2023 年 6 月營收攀上 8.26 億元，創今年新高，月增 2.12%，年減 30.6%，2023 年第二季單季營收逾 24.26 億元，季增 5.57%，年減 30.96%，晶技 2023 年 1-6 月營收 47.24 億元，年減 29.81%。公司期待 2023 年營運將逐季成長。

晶技 6 月自結稅前盈餘爲 1.85 億元，創今年新高，月增 15.61%，年減 53.5%，第二季稅前盈餘爲 5.31 億元，季增 51.22%，年減 48.51%，上半年每股稅前賺 2.74 元。晶技 2023 年 1-6 月稅前盈餘爲 8.49 億元，年減 53.7%，每股稅前盈餘爲 2.74 元。