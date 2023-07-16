百德航太需求爆棚 營收將連三年創新高

受惠邊境解封，飛機需求大爆發，高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 航太訂單能見度已達明年第一季，且還有客戶在洽談明、後年航太新訂單，明年營收比重可望從今年 2 成以上翻倍成長、衝上 4 成，將推升百德營收一路創高至 2024 年，連三年寫下新高紀錄。

百德總經理謝天昕表示，旗下 Winbro 航太需求暢旺，今年接單已較去年成長 2 成起跳，客戶釋出的明年需求前景看起來也很不錯，百德也已在洽談許多明、後年的訂單，明年航太接單量維持雙位數成長。

百德 2019 年併購英國燃氣渦輪引擎設備製造商 Winbro 集團，順利切入飛機引擎葉片、渦輪加工等航太領域，包括勞斯萊斯、奇異等一線大廠都是主力客戶，隨著疫後需求復甦，百德併購效益也提前發酵，成為推升新一波營運成長的一大引擎。

百德目前營運聚焦航太、半導體、綠能產業三大領域，半導體業務方面，去年接獲美國半導體廠 20 台高階五軸工具機訂單，下半年將出貨剩下的 6-7 台，訂單金額超過 1 億元，將挹注下半年營收。

百德也搶攻氫燃料電池商機，透過雷射放電加工鑽孔技術，大幅縮短客戶加工時間，降低氫電池成本，今年將交貨英國燃料電池製造商 CERES 新機台，看好未來氫能業務迎來高速成長。