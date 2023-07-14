【決勝關鍵】"微軟併動視暴雪"有譜了?遊戲股迎輝達時刻?

美股本周遊戲股大幅走高，因為遊戲界史上最大併購案，微軟 (MSFT) 併購動視暴雪 (ATVI)，歷經兩年的波折，就在本周終於露出曙光：美國法院駁回了公平交易委員會(FTC) 的禁令，而英國的監管機構也態度鬆動，認為兩家公司可以再提條件談談看。

因此市場熱議，股神巴菲特有機會在這起併購案中，穩穩地賺進 10 億美元，再度驗證股神精準的投資眼光。

先幫大家簡單複習一下整個事件的來由：

去年 1 月微軟宣布以每股 95 美元的價格收購動視暴雪，總計高達 687 億美元 (約台幣 2.1 兆)，造成全市場的轟動，這是微軟史上最大規模的收購案，也是遊戲行業史上最大規模的收購交易。這項收購案規模過於龐大，牽涉的單位太多、太廣，微軟需要通過多達 19 個國家的相關監管機關審核，才能如願收購。然而，英國競爭及市場管理局（CMA）、歐盟委員會及美國聯邦貿易委員會（FTC）三個監管機關才是關鍵所在。隨著 5 月中旬歐盟通過，7/11 美國駁回反壟斷審查，最後就等英國的 CMA 過關，這項世紀併購案便能完成！

動視暴雪在 7/11 當晚消息一出後，股價便大漲了 10%，也帶動了其他遊戲股如 Unity(U)上漲 9.66%、Roblox(RBLX)上漲 4.83% 等等，相信若動視暴雪被收購成功的話，對整個遊戲產業必會帶來巨大影響，有可能複製輝達 (NVDA) 跳空大漲的模式，遊戲產業的估值天花板將被打開！

那究竟台股市場有哪些企業受惠？我先簡單介紹娛樂市場現在最賺錢的獲利模式，那就是授權 IP(Intellectual Property)，也就是將智慧財產權授權給他人收權利金，只要有好的 IP(動畫、文學、遊戲) 就有好的變現流量。所以我幫大家統整以下台灣幾家遊戲公司，擁有很好的 IP，未來比較有爆發的機會 (如下表)！

1. 大宇資 (6111-TW)：

2. 董事長在股東會時表示研發技術中心將成立 AI 團隊，大宇資可說是近期擁有各項題材的好公司！

3. 鈊象 (3293-TW)：

2022 年曾經拆股一分二，用今日股價換算其實是一檔千金股，至今仍穩坐遊戲股王的鈊象，上半年獲利累計 68 億元，年增近 17.5%，6 月單月營收、季營收、年營收俊創下歷史新高。旗下 IP 明星三缺一更是家喻戶曉的手游，公司也透漏在美工圖像上採用 AI 工具，股價未來走向，值得留意！

其餘遊戲類股公司，整理重點題材及主要 IP 如下供各位參考：

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