美股重點新聞摘要2023年07月14日

今日操盤前瞻

美股財報 (7/14 盤前)：摩根大通 (JPM)、花旗 (C)、富國銀行 (WFC)、聯合健康 (UNH)

美國 6 月進口物價指數、7 月密大消費者信心指數

德國發布首份「中國戰略」計劃調整出口管制商品清單

德國蕭茲政府週四 (13 日) 公布首份「中國戰略」，有意調整其出口管制商品清單，以反映新出現的安全風險，但對降低對中國經濟依賴的政策尚未有明確建樹。閱讀全文...

美元指數連六跌、摜破 100 德銀分析師：是時候賣出美元了

ICE 美元指數 (DXY) 連六日下挫，不但創下 2021 年迄今最長跌勢，並在周四 (13 日) 跌破每盎司 100 美元。德意志銀行外匯分析師因而宣告，已經到了賣出美元的時候了。閱讀全文...

Fed「鷹王」布拉德辭職 將前往商學院擔任院長

美國聯準會（Fed）「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德（Jim Bullard）周四（13 日）宣布將於 8 月 14 日辭職，之後前往普渡大學（Purdue University）的丹尼斯商學院（Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business）任職，擔任該學院院長。閱讀全文...

舊金山 Fed 總裁戴莉：現在宣布戰勝通膨為時過早 支持繼續升息

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）周四（13 日）表示，聯準會（Fed）現在要宣布戰勝通膨仍為時過早，儘管決策者認為已經採取足夠的措施讓通膨降回目標水準。她表示自己仍採取觀望態度。閱讀全文...