美財長葉倫下周出席G20財長會議 將訪印度、越南強化經貿關係

美國財長葉倫下周將出訪印度和越南，強化與兩個日益重要貿易夥伴國的關係，透過供應鏈分散化強化美國的經濟韌性。

葉倫將先前往印度 Gandhinagar，參加 7 月 17 至 18 日在當地舉行的 20 國集團 (G20) 財金首長會議，她將推動跨國借貸機構的改革，擴大其規模和銀彈的範圍，並舉行和減少窮國債務有關的進一步討論。

這將是葉倫在九個月內第三度訪印，印證美國正積極與這個中國最大鄰國強化經貿往來。美國財政部在聲明中說，葉倫將藉由 G20 場合深化美國與印度「原已重要的關係」，強化深化美印連結的重要性。

接下來，葉倫將飛往越南，於 7 月 20 日會晤政府官員和民間企業。她將會晤越南央行總裁阮氏紅 (Nguyen Thi Hong)，針對越南化解外匯管理議題上所做的努力予以肯定。拜登政府在 2021 年摘除在川普時代對越南貼上的匯率操縱國標籤。

雖然葉倫此行主要是為了參加 G20 會議，但出訪印度和越南，呼應她提倡的「友岸外包」(friend-shoring)。該政策主張美國應與可信賴的夥伴國加強往來，以強化全球供應鏈韌性，並降低對少數國家在關鍵零組件上的依賴，避免美國經濟捲入地緣政治風險。

葉倫在先前訪問北京時，多次強調美國並未尋求與中國脫鉤，而是試圖讓關鍵領域的供應鏈分散化，以保障國家安全。雖然雙方都形容這次面談具有建設性，但美中雙方仍未化解彼此的激烈競爭，包括針對關鍵技術的加強管制。