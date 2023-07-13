小資族要如何存到一桶金？人氣精選ETF報酬率一覽!

一、到底一桶金是多少呢？

一般來說 100 萬被認為是年輕人在 30 歲前的財務目標，不過根據每個人的家庭、環境背景不同，第一桶金的目標數字可以用其他方法計算，降低目標達成的難度，比如「月薪 x 12 個月」，也可以做為年輕人的第一個理財目標。

每個人都需要儲蓄一筆緊急預備金，支應意外發生時，手邊還有急用金可以支付生活所需，假設每個月薪水是 3 萬元，12 個月就是 36 萬，可以先以容易達成的目標建立理財的信心，再來挑戰 50 萬元、100 萬元，階段性的完成任務。

二、如何執行目標

光有目標還不夠，我們還需要把目標具體化，假設以 5 年存到 100 萬為目標，我們可以用什麼方法執行？

首先，一定要先把消費、儲蓄比例訂出來，今天一個薪水 3 萬元的小資族，可以用 631 法則來分配薪水，6 成消費、3 成儲蓄、1 成風險意外規劃。當然如果年輕人薪資普遍較低，也可以先把 1 成的風險意外規劃分到消費項目或儲蓄項目裡，所以這邊就會變成 6.5 成消費、3.5 成儲蓄。

不過所有理財的重點都是要趁早，因為時間就是所有人最珍貴的財產，越早開始投資理財，時間的複利效果越驚人，這邊比較把錢存在銀行定存 vs 定期定額 0050 複利效果。

同樣每個月存 1 萬塊，放在銀行定存零存整付跟投資 0050 ETF 的報酬差異，投資在股票上的報酬率明顯高於把錢存在銀行：

(1) 定存利率 1.6%：每月存款 1 萬元，5 年本利和 625,052 元。

(2) 定期定額 0050：每月存股 1 萬元，5 年本利和 735,809 元。

■延伸閱讀：定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

三、人氣精選 ETF 報酬率一覽

以目前人氣的豐存股定期定額平台為例，挑選的個股都是篩選財務體質較好的公司，所以我們可以從 EPS 和殖利率去排序，不過這邊會以 ETF 為挑選目標，因為小資族資金小，對於風險耐受力通常比較弱，因此不要將雞蛋放在同一個籃子裡會是比較安全的選擇。當然我們還是可以根據個人的投資屬性決定要找積極型、穩健型、保守型或衝刺型的標的，以下列舉豐存股人氣精選 ETF，可以看到積極型 ETF 近 3 年的年化報酬率都有在 10% 以上，而成立年齡較久的幾隻 ETF，近五年的年化報酬率也在 12% 以上。(本文參考資料)

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險