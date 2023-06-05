大立光5月營收探2月以來新低點 6月動能可望略回升

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 5 月營收 26.27 億元，月減 8.47%，年減 16.63%，爲今年 2 月以來新低點，累計前 5 月營收 146.35 億元，年減 10.84%。不過，大立光 6 月客戶端的拉貨動能可望較 5 月回升。

大立光執行長林恩平在日前在法說會即指出，大立光客戶端的 4 月及 5 月拉貨動能都比 3 月的 33.09 億元還要差，客戶端的對市場看法仍然相對保守，主要問題在於手機產品「賣不好」。

大立光的 2023 年 5 月出貨產品結構顯示，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

大立光 2023 年首季營收 91.36 億元，毛利率 49.39%，季減 6.5 個百分點，年減 3.99 個百分點，稅後純益 32.89 億元，季減 18.27%，年減 40.34%，每股純益爲 24.64 元。

大立光爲美商蘋果公司手機光學元件主要供應商，今天股價收盤上漲 25 元、 1.1%。收盤價報 2290 元，成交量 581 張，三大法人都買超大立光，其中，外資買超 56 張，投信買超 19 張，自營商買超 17 張。