中國私募基金作空美股損失慘重 不敵迷因股熱潮

中國深圳私募基金善道投資在 11 日深夜向投資人公開道歉，表示近期因做空美國垃圾股而面臨虧損，在經過痛苦深思熟慮後，該公司決定平倉所有美股空頭，來結束這段纏繞投資人 2 個多月的夢魘。

善道投資在信中指出，美股散戶以逼空的名義，瘋狂炒作垃圾股，令公司損失慘重，經初步計算，已帶來超過 15% 淨虧損，因此最終決定平倉所有美股空頭。

今年以來，儘管 Fed 持續升息，但美股上漲超乎投資人預期，善道投資私募基金經理，曾在 2022 年末預估，2023 年美股將呈現震蕩波動。他認為美國經濟很高機率會經歷一輪衰退，越過衰退階段實在是歷史上都非常罕見的。此外，他也指美股估值偏貴，恐怕很難出現牛市的行情，這也是該公司保留美股空頭部位的原因。

然而，事實卻不是如此。在過去 3 天時間裡，包含了電動車 Rivian(RIVN-US) 和 Riot Platforms(RIOT-US) 等公司在內的「散戶抱團股」指數 Solactive Roundhill Meme 累計漲幅超 10%。同期追踪標普 500 指數的必需品 ETF 則下跌了 1.3%。

在過去 18 個月中，兩者之間的漲幅差距有 17 次達到 10 個百分點以上，其中 12 次標普 500 指數在 3-5 日後下跌。此外，上一次迷因股指數在 3 天內跑贏大盤達 2 位數時，標普 500 指數在接下來的 20 天內下跌了 4.5%。

自上週四以來，25 個 meme 指數成員中僅有 3 個下跌，Carvana Co.、Riot Platforms 和 Upstart Holdings Inc. 漲幅居前。今年迄今，Carvana Co 漲幅達到驚人的 660%，其餘兩支股票漲幅也至少翻了一番。

2021 年新冠疫情在全球肆虐之際，美股市場突然出現了一股奇怪的力量，迷因股。散戶們會聯合做多那些被機構看空、做空的低質量股票，股價因此瘋狂拉升。不過，其實迷因股的漲勢來得快去得也快，像是當時曾備受吹捧的 Bed Bath & Beyond(BBB-US)，如今股價不及熱潮時的 1%。