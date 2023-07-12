台股靠攏萬七大關 外資調節三家AI概念股破3萬張

台股今 (12) 日上漲 63 點、收最高 16962 點，站回十日線，靠攏萬七與月線，三大法人呈現土洋對作，外資站賣方，大舉調節 AI 伺服器概念股，包括緯創、英業達、光寶科都遭提款，賣超張數皆在 1.1 萬張以上。

三大法人合計賣超 17.59 億元，外資翻空賣超 56.31 億元，投信買超 16.51 億元，連三買，自營商也加碼 22.2 億元，連兩買；期貨方面，外資大砍多單 4051 口，多單未平倉空單口數僅剩 153 口。

觀察外資賣超對象，由於晶圓代工需求復甦不如預期，外資提前在法說前調節聯電達 2 萬張，英業達、光寶科與緯創也因近日漲多，分別提款 1.6 萬張、1.4 萬張與 1.1 萬張，面板雙虎友達、群創合計張數也有 1.3 萬張，並調節元大台灣 50 反 1 逾 6000 張。

外資買超則鎖定航空雙雄、指數型 ETF，長榮航與華航佔據買超前兩名，樟樹分別達 2.5 萬張、1.8 萬張，國泰永續高股息、元大高股息合計也有 2.4 萬張，其他如神達、大亞也都獲青睞。

自營商也與外資看法雷同，大買長榮航與華航合計達 1.3 萬張，並賣超英業達、群創與友達；投信則與外資、自營商對做，買超廣達、緯創，合計達 7000 張。