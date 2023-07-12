台股靠攏萬七大關 外資調節三家AI概念股破3萬張

台股靠攏萬七大關 外資調節三家AI概念股破3萬張。(鉅亨網資料照)
台股靠攏萬七大關 外資調節三家AI概念股破3萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日上漲 63 點、收最高 16962 點，站回十日線，靠攏萬七與月線，三大法人呈現土洋對作，外資站賣方，大舉調節 AI 伺服器概念股，包括緯創、英業達、光寶科都遭提款，賣超張數皆在 1.1 萬張以上。

三大法人合計賣超 17.59 億元，外資翻空賣超 56.31 億元，投信買超 16.51 億元，連三買，自營商也加碼 22.2 億元，連兩買；期貨方面，外資大砍多單 4051 口，多單未平倉空單口數僅剩 153 口。

觀察外資賣超對象，由於晶圓代工需求復甦不如預期，外資提前在法說前調節聯電達 2 萬張，英業達、光寶科與緯創也因近日漲多，分別提款 1.6 萬張、1.4 萬張與 1.1 萬張，面板雙虎友達、群創合計張數也有 1.3 萬張，並調節元大台灣 50 反 1 逾 6000 張。

外資買超則鎖定航空雙雄、指數型 ETF，長榮航與華航佔據買超前兩名，樟樹分別達 2.5 萬張、1.8 萬張，國泰永續高股息、元大高股息合計也有 2.4 萬張，其他如神達、大亞也都獲青睞。

自營商也與外資看法雷同，大買長榮航與華航合計達 1.3 萬張，並賣超英業達、群創與友達；投信則與外資、自營商對做，買超廣達、緯創，合計達 7000 張。

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