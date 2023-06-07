烏克蘭水壩被炸 聯合國安理會緊急開會 中國籲各方保持理性克制

烏克蘭南部新卡霍夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）被炸，聯合國安理會周二（6 日）召開緊急會議，中方代表對此表達嚴重關切，並呼籲各方保持理性克制，恢復和談。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長 Martin Griffiths 周二進行現場通報。Griffiths 表示，新卡霍夫卡大壩遭破壞是烏克蘭戰爭爆發以來最嚴重民用設施破壞事件，未來數日將重創第聶伯河兩岸。Griffiths 說，聯合國正採取緊急行動，為超過 16,000 名災民提供援助。

烏克蘭政府周二表示，新卡霍夫卡大壩遭到攻擊後，已有 24 個村落被洪水淹沒，還有 150 公噸機油外洩，流入第聶伯河。

新卡霍夫卡大壩為克里米亞半島供應水源，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之初就被俄軍占領，而克里米亞半島早在 2014 年就被俄國吞併。

據中共官媒《人民日報》海外版官方網站海外網報導，中國常駐聯合國代表張軍在發言中表示，中方對新卡霍夫卡大壩被破壞表達嚴重關切，對由此造成的人道經濟和生態影響深感擔憂。中方呼籲所有當事方遵守國際人道法，全力保護平民和民用設施。中國支持聯合國同有關人道組織積極行動，為人員轉移和後續救助全力提供協助。

張軍說，中方對烏克蘭危機延宕不止感到憂慮。他表示，此事件再次提醒世人，在衝突形勢下，任何事情都可能發生，戰火蔓延下去，只會加劇痛苦和災難，帶來更多不可預測的重大風險。

他指出，有關各方應保持理性克制，儘快恢復和談。國際社會應該以更大緊迫感做出一切努力，為推動對話談判創造有利條件。任何一方，特別是有重要影響的國家，都不應該火上澆油，激化矛盾，更不應企圖從危機擴大化中牟取私利。