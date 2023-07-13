〈貴金屬盤後〉通膨降溫 金價跳漲逾1%觸及近一個月高點

黃金期貨周三 (12 日) 跳漲逾 1%，漲至 6 月中旬以來最高點，主因是美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨再度趨緩，升高聯準會 (Fed) 升息周期已近尾聲的可能性。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 24.60 美元或 1.3%，報每盎司 1961.70 美元，為 6 月 16 日以來最高。

美國 6 月 CPI 年增率從 5 月的 4% 減速至 3%，回到 2021 年 3 月的水準，低於分析師預估的 3.1%。

然而，核心通膨的進展依然讓人失望。部分領域的物價漲幅仍大，例如工資、房租、一些服務性領域的通膨。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說，CPI 年增率低於市場預期，提高了 7 月是 Fed 最後一次升息的可能性，如果黃金可以突破 50 日移動均線，將吸引更多多頭押注。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.1% 至 100.58，觸及逾一年低點，美元貶值提高了黃金對海外買家的吸引力。同時，10 年期美債殖利率下降至 3.877%，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本下降。

市場如今預期，7 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 91%。

本周稍早，多名 Fed 官員都表示，貨幣緊縮周期的終點已近。

黃金期貨收盤後，Fed 公布對轄區經濟調查的經濟褐皮書，內容顯示，美國自 5 月底以來的經濟活動略為增溫。黃金期貨在電子盤交易時段小漲，至每盎司 1962.70 美元。

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