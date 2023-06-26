Gogolook上市前詢價圈購 價格區間200-230元

數位防詐與風險管理服務商 Gogolook(6902-TW) 預定最快 7 月 13 日在證交所掛牌上市，成為創新板首間新經濟軟體公司，Gogolook 也將於明 (27) 日起至 30 日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購價格區間為 200-230 元，並於 7 月 5 日進行訂價，主辦承銷券商為元大證券。

Gogolook(走著瞧) 成立於 2012 年，為全球信任科技廠商，以開發陌生來電辨識軟體 Whoscall 出發，透過數據和 AI 研發能力延伸打造消費者信任雲、企業端信任雲和商業服務三大產品線。

Gogolook 已成功建立起東亞和東南亞最大防詐資料庫，並在日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港和巴西等市場營運，海外市場占去年營收比重達 40%。

Gogolook 提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源，去年合併營收為 4.2 億元，年增 64%，而過去 3 年毛利率則維持在 85-90% 間，與純軟體產業的高水準毛利率一致，今年第一季營收年成長 107%，達 1.82 億元，創單季歷史新高。

Gogolook 表示，近年信任雲服務和商業服務營收快速成長，目前占整體營收合計達 60%，仰賴數位廣告營收的情況已明顯改善。

展望未來，Gogolook 將以信任為核心持續開發產品線，力拚在單一市場提高獲利能力，同時，也將複製在台灣既有的服務與逐漸成熟的商業模式到海外市場，並持續探索更多海外新市場。