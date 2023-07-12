〈陸港盤後〉 市場靜待今夜美國6月CPI A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數週三（12 日）收盤同步走低，滬指跌 0.78%，失守 3,200 點關卡，投資人靜待美國 6 月消費者物價指數（CPI），經濟學家普遍預期物價會進一步回落。

滬指週三收盤跌 0.78% 報 3,196.13 點，深成指跌 0.99% 報 10,919.26 點，創業板指跌 0.9% 報 2,196.85 點；兩市成交額合計人民幣 9,119 億元，「北向資金」淨流入 4.95 億元。

半導體、軟體、媒體類股跌幅較大，房地產、建築、家居、醫藥、券商等族群齊跌；旅遊、燃氣、保險等類股逆市上揚，虛擬電廠、充電樁概念股活躍。

香港恒生指數週三收盤漲 1.08% 報 18,860.95 點，恒生科技指數大漲 1.96% 報 4,081.37 點。

美國勞工部將在週三公布 6 月 CPI。經濟學家預估，6 月 CPI 年升 3.1%，升幅比 5 月的 4% 小；核心 CPI 較一年前上升 5%，為 2021 年底以來最小升幅，但仍遠高於聯準會（Fed）的 2% 通膨目標。

經濟學家說，物價壓力持續減輕，但減緩速度可能仍不夠快，因此央行官員 7 月可能傾向於恢復升息。

摩根大通提出的最新報告顯示，美國 6 月 CPI 最有可能出現的結果，是物價上升 3%～3.2%，擊率達到 45%。這個結果將繼續支持通膨大幅回落的說法，但這個數據不太可能使 Fed 官員放棄在 7 月升息 25 個基點。不過，此結果可能足以消除 Fed 在今年餘下時間進一步升息的預期。摩根大通認為，在這種情況下，美股標普 500 指數將上漲 0.5%～0.75%。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 也表示，CPI 數據應該不會改變 Fed 7 月的決定，但這項數據會對 9 月及以後的政策立場產生一定影響。Erlam 說：「毫無疑問，這一輪升息周期接近尾聲，與初期相比，利率上升的速度已經更溫和。」

Erlam 認為，Fed 是否會實現年底前升息兩次的預期，取決於央行官員能否看到通膨進一步錨定 2% 目標的趨勢，除此之外，Fed 可能需要看到幾份疲弱非農就業報告。