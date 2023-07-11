電信三雄打擊詐騙成果佳 累計攔阻千萬筆惡意簡訊

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (11) 日舉行「打擊詐欺強化堵詐面向論壇」，並邀請中華電 (2412-TW)、遠傳(4904-TW)、台灣大(3045-TW) 分享打擊詐騙成果，電信三雄累計至今攔阻千萬筆惡意簡訊。

中華電表示，去年 7 月行政院頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，集團積極配合政府執行電話及簡訊識詐與堵詐工作，協助阻斷詐騙源頭，並運用 AI 技術提升篩選分析詐騙簡訊的準確性及時效性。

此外，率先針對詐騙簡訊單字詞、多字詞、熱門時事等關鍵字提供識別機制，當發現為疑似詐騙簡訊及可疑門號立即通報警政署 165 處置，去年共攔阻國內外的惡意簡訊超過 4100 萬則。

中華電今年 5 月開始，全面攔阻境外非正常國際來話號碼 (+886 0-8)，有效阻斷詐騙電話達 200 萬通以上，此外，中華電信掌握固網市話關鍵核心技術，電信研究院緊急籌組專家團隊，研發出首創警示服務，預計 7 月底完成上線準備。

遠傳 2018 年即首創「AI 預測詐騙自動偵測系統」，每小時可分析數千萬筆數據，使得詐騙電話數量減少近 9 成，至今已攔阻 224 萬筆詐騙簡訊，171 萬通境外詐騙電話，阻斷 4.3 萬筆惡意網址，偵測到 199 個疑似偽基站干擾；平均每月攔阻 9.5 萬通電話、12.4 萬則簡訊、2400 個網址。

面對詐騙手法日新月異，遠傳不斷訓練 AI 模型、建立「詐騙行為特徵資料庫」，包括分析語音詐騙行為特徵，過濾出疑似詐騙號碼清單，配合政府單位攔阻境外詐騙電話，以及透過 AI 分析技術，將簡訊文意整理分類，找出詐騙簡訊並主動攔阻。

台灣大也透過 AI 技術偵測疑似詐騙門號、建立惡意詐騙簡訊攔阻、國際偽冒來話攔阻、國際電話 (+886) 語音警示措施等多項防詐機制，至今更已發送上千萬則反詐騙宣導簡訊。

台灣大善用核心科技力，「反詐戰警」以近 100% 的準確度進行偵測，範圍涵蓋偽冒網站、偽冒 APP、社群網路，平均每月偵測到的偽冒筆數共超過 3000 筆。