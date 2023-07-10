鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為25元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鴻(2014-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.65元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.75元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.96
|1.45
|1.78
|最低值
|-0.75
|0.56
|1.78
|平均值
|0.46
|1.03
|1.78
|中位數
|0.65
|1.05
|1.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43,250,000
|47,121,000
|47,528,000
|最低值
|37,327,000
|41,833,000
|47,528,000
|平均值
|39,685,860
|43,839,750
|47,528,000
|中位數
|39,565,000
|43,202,500
|47,528,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.69
|4.42
|0.37
|0.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,503,494
|53,744,012
|36,790,154
|40,470,129
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2014/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)目標價調降至26.5元，幅度約5.66%
- 下游產銷遞延 中鴻7月內銷盤價每公噸跌1200-1500元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為25.75元
- 盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.31%報24.3元，成交3,541張
- 台灣50新增和碩、刪除矽力-KY 6/19開盤生效
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。