外資賣超台股141億元 減碼開發金、聯電及英業達各達萬張

台股今 (10) 日續跌，終場指數收黑下跌 11.4 點，以 16652.8 點作收，成交值 2667.67 億元，三大法人合計賣超 144.16 億元，其中外資賣超 141.6 億元，賣超超過萬張的個股包括開發金 (2883-TW)、台泥 (1101-TW)、聯電 (2303-TW) 及英業達 (2356-TW)。

今天集中市場外資賣超 141.6 億元，投信買超 12.18 億元，自營商賣超 14.74 億元，在期貨市場方面，外資今天成交淨口數爲 2483 口，未平倉合約爲多單 2219 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，大亞、中工、友達、長榮航、宏碁、華邦電、強茂、台耀、建準、群創；今天集中市場外資賣超較多的個股爲開發金、台泥、聯電、英業達、鴻海、中信金、玉山金、長榮、瑞軒、康舒、力積電。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，啟碁、遠東銀、英業達、智易、台泥、光寶科、達興材料、華泰、遠東新、華孚；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，長榮航、聯電、建準、中信金、緯創、雲品、美時、欣興、遠傳、上海商銀。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，緯創、啟碁、健鼎、聯詠、大亞、技嘉、亞力、遠東銀、東元、太極；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，陽明、長榮、華航、聯電、康舒、中鋼、，台積電、鴻海、中華電、達運。

證券分析師黃漢成指出，台股上檔壓力仍大，但觀察盤中外資賣壓已有減少跡象，類股輪動將爲近期市場主軸。