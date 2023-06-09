〈電信三雄財報〉中華電5月營收雙增 EPS 0.42元 累計每股賺2.09元

中華電 (2412-TW) 今 (9) 日公告自結數，隨著三大事業群營運持續成長，5 月營收雙增，達 177.3 億元，每股純益 0.42 元；前 5 月營收 890.2 億元，年增 3.1%，每股賺 2.09 元。

中華電 5 月營收 177.3 億元，月增 3.8%、年增 1.6%；EBITDA 72.8 億元，月減 3.3%、年增 0.5%；稅後純益 32.4 億元，月減 2.7%、年增 2.6%，每股純益 0.42 元。

前 5 月營運表現方面，營收攀升至 890.2 億元，年增 3.1%；EBITDA 368.7 億元，年增 2.7%；稅後純益 162.2 億元，年增 5.7%，每股純益 2.09 元。

中華電表示，截至 5 月底，個人家庭、企業客戶與國際事業等三大事業群，累計營收皆交出年增率正成長的佳績，其中，國際事業群因海外佈局及耕耘有成，5 月營收雙位數成長。

此外，5 月電信核心業務延續成長動能，5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，帶動行動服務營收年增 6.4%、連續 26 個月成長；其中，隨著跨境活動持續回溫，國際漫遊營收與去年相較顯著成長。行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 則年增 3.2%，連續 26 個月上揚。

新興業務部分，IDC、雲端因機房建置專案入帳及國際營收成長，年增超過 30%；資安及整合專標案服務成長力道強勁，亦持續保持營收雙位數成長。