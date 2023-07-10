這次金磚國家峰會真要搞大了 所有非洲國家元首都獲邀

金磚國家峰會 8 月 22 日將在南非揭幕，這次峰會真要搞大了，所有非洲國家元首都已經獲邀，將是金磚國家史上前所未有的盛會。

今年南非舉辦的是第 15 次金磚國家峰會，主題是「金磚國家與非洲：促進加速增長、可持續發展和包容性多邊主義的夥伴關係」，南非總統 Cyril Ramaphosa 一拍板，邀請所有非洲領導人都來。

非洲共有 55 個國家，毫無疑問，這將是金磚國家歷史上前所未有的盛會。具中共官媒背景微信公眾號「牛彈琴」在上週六（8 日）說，這麼多非洲國家領導人濟濟一堂，西方七國辦不到的事情，聯合國大會辦不到的事情，金磚國家可能真就辦到了。

「牛彈琴」更說，更讓人欣喜的，不是參加這次峰會的非洲領導人數量，而是期盼加入金磚國家的國家數量。

南非在幾個月前說，至少 19 個國家正排隊申請加入金磚國家。而南非金磚特使 Anil Sooklal 的最新說法是：「有 25 到 30 個國家，已非正式地表達了成為金磚國家大家庭一員的強烈願望。」

「牛彈琴」認為，這次峰會有三大懸念：

第一個懸念，哪個或哪幾個國家會成為新成員？

金磚國家迄今只擴大一次，那就是南非在 2010 年加入，金磚四國變成金磚五國。13 年來金磚國家一直沒增加新成員。

第二個懸念，法國總統馬克宏會不會被邀請？

馬克宏已經明確表示，希望能參加 8 月金磚國家峰會。如果成行，他將成為首位獲邀參加金磚峰會的西方國家領袖。

「牛彈琴」說，金磚國家邀請馬克宏不是壞事，至少說明金磚國家的影響力，馬克宏展現出的獨立性，對當下世局演變也不是壞事。

第三個懸念，印度這一次又會怎麼搞？

印度也是金磚國家重要成員，但印度有時的「小情緒」，確實也讓人頭疼。「牛彈琴」說，新冠肺炎疫情早已過去，但日前印度主持的「上海合作組織」峰會，卻開了個視訊會議，讓世界嘖嘖稱奇。