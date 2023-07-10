鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為26.1元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.66元，其中最高估值2.97元，最低估值2.15元，預估目標價為26.1元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.97 3.18 3.51
最低值 2.15 2.23 3.11
平均值 2.64 2.86 3.3
中位數 2.66 2.94 3.28

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 265,995,000 331,141,000 230,203,880
最低值 128,894,000 136,486,000 159,063,930
平均值 177,518,740 199,444,810 194,029,120
中位數 174,688,000 201,763,090 193,424,350

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 1.55 2.73 2.16 1.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		 139,252,299 186,057,824 264,717,728 314,374,591

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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