鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為26.1元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.66元，其中最高估值2.97元，最低估值2.15元，預估目標價為26.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.97
|3.18
|3.51
|最低值
|2.15
|2.23
|3.11
|平均值
|2.64
|2.86
|3.3
|中位數
|2.66
|2.94
|3.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|265,995,000
|331,141,000
|230,203,880
|最低值
|128,894,000
|136,486,000
|159,063,930
|平均值
|177,518,740
|199,444,810
|194,029,120
|中位數
|174,688,000
|201,763,090
|193,424,350
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.55
|2.73
|2.16
|1.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,252,299
|186,057,824
|264,717,728
|314,374,591
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。