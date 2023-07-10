香港救房市 14年來首度放寬房貸成數

香港金管局上週五（7 日）公布新房市措施，2009 年以來首度放寬房貸成數，最高可貸七成，力圖減緩房地產價格下跌與利率上升衝擊。

金管局表示，在繼續維持銀行體系穩定與房貸風險得到妥善管理前提下，目前有空間修訂部分房貸的逆周期宏觀審慎監管措施：

第一、價值 1,500 萬港元或以下的自用宅貸款成數上限調整至七成；1,500 萬港元以上至 3,000 萬港元的自用宅調整至六成；3,000 萬港元以上的自用宅維持在五成。非自用宅維持在五成。

第二：非住宅貸款成數上限由五成提高至六成。

第三：以「資產水準」為審批基礎的物業貸款，由四成提升至五成。

金管局表示，會繼續密切留意市場發展，並會因應市場最新情況，提出合適措施，確保銀行體系穩定。

金管局總裁余偉文說：「此次是金管局 2009 年推出逆周期宏觀審慎監管措施以來，首次放寬針對住宅物業的措施。我們認為，即使推出今天公布的措施，香港銀行體系仍然有充裕的緩衝去應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰，因此有空間放寬這些措施。」

余偉文並說：「受新冠疫情和息口上升影響，住宅樓價在 2022 年開始調整，今年初縱有反彈，但市場數據顯示，截至 6 月底，整體住宅樓價較 2021 年高位累計下跌 13%。非住宅物業市場的情況亦相近似，寫字樓（辦公大樓）、分層工廠大廈及零售物業的價格比 2018～2019 年高峰期分別下跌 20%、8% 及 17%。」

