水庫上興建太陽能系統 實證太陽能板安全可靠

曾文水庫即將興建浮力太陽光電案場，民眾對太陽光電板是否有毒產生疑慮，台灣太陽光電產業協會今 (16) 日說明，國際上早有在水庫上方建置太陽能板，台灣除本身產品已通過各項測試外，技術也相當完善且成熟，民眾可以安心。

協會指出，國內矽晶太陽光電板是利用半導體特性來發電，板內若有水氣會影響發電效益，因此太陽能板表面為玻璃、背面為防水塑膠膜，藉由類似水龍頭連接用的白色止滯帶，將太陽能矽晶片緊密封裝在裡面。

另一方面，太陽能板製造業早期以出口為主，國際上各項要求都有進行測試，如進入歐盟除一般特性測試，也進行 RoHS 測試，也委託國內專業實驗室進行水質測試，將太陽能板泡入水中七日，測試水質均低於環保署河川水庫水質標準，且為確保被異物敲到破裂是否溶出物質，因此也將太陽能板敲裂泡水中一週再測試，水質仍達環保署水質標準。

報導曾提及，太陽能板泡入水族箱中魚蝦會死光光，此項實驗早在多年前國內模組製造商就做過此類長期實驗，經過兩年水族箱生態系自然繁衍下蝦類成長 8 倍、魚類數量成長為 2.5 倍。

協會認為，水庫太陽能板並非泡在水中而是浮於水面上，上述實驗已經比實際使用嚴格數倍，另外國際水庫建置太陽能板發電早在八、九年前已開始實施，如日本埼玉及千葉、英國倫敦、美國、中國等都早有案例，而台灣較歐、美、日晚才大量開始推動地面太陽光電建置，台灣使用的太陽能產品無論品質及技術上都是比早年的更佳成熟，因此可以更加安心。

協會表示，台灣為出口導向經濟體，因為大多數科技業都陸續加入 RE100 行列，台灣需要大量再生能源，協會表示尊重言論自由前提下，歡迎社會賢達對於太陽光電設置理性討論。

協會也會協助部分學者、媒體朋友、民意代表因一時不察引用到錯誤訊息，產業協會願意提供相關測試數據、國際論文、國際案例及安排參觀無論漁電共生、農電共生、屋頂光電，一起為台灣經濟打拼、留給子孫一個安全乾淨的台灣努力。