〈環球晶股東會〉太陽能材料跌跌不休 今年下半年壓力大

中美晶 (5483-TW) 暨環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (20) 日表示，由於上游多晶矽材料價格急遽下跌，價格壓力也傳至電池、模組端，坦言即便全年出貨量維持，營收也會受影響，下半年成長壓力較大。

多晶矽材料年初每公斤價格約 30 美元以上，現階段已降至 20 美元左右，價格幾乎腰斬，徐秀蘭指出，隨著上游多晶矽價格下滑，其他環節材料也會跟著修正，如電池、模組都跟進調整。

此外，台灣太陽能電池除了有價格壓力外，也面臨第三地模組進口問題，徐秀蘭認為，在兩大壓力下，台灣本土太陽能製造業感到壓力。

不過，中美晶仍持續投資新技術，預計將在近期董事會通過新一輪資本支出，把台灣電池推向 N 型 TOPCon 發展，且首次擴充即為大尺寸 M10，產能達 400MW，並挑戰 25% 的轉換效率，預計明年上半年正式送樣。

徐秀蘭補充，中美晶 TOPCon 電池不只是供應給台灣，希望進一步銷售至美國，避免市場太小無法讓成本更有競爭力，因此除第一階段 400MW，若客戶有與公司合作大項目，不排除再投入第二條 400MW 產線，也會評估鈣鈦礦技術。

徐秀蘭補充，中美晶除了從事太陽能製造外，也進行綠電銷售，這部分有滿好的成長性、是個好的開始，且除了太陽能外，未來還會加入水電與風電，提供整體綠電解決方案。