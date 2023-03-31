食品股股利王由德麥接手 統一、環泰及天仁都超額配發

上市櫃食品股去年股利陸續出爐，目前股利王由烘焙、餐飲原料供應商德麥 (1264-TW) 以每股 12 元現金股息、登上冠軍寶座，而統一 (1216-TW)、環泰 (4207-TW) 及天仁 (1233-TW) 現金股利均寫下超過去年盈餘的超額配發率。

同時，德麥已連續 3 年，每股配發 12 元股息，天仁爲連續 3 年超額配發股利。

果糖廠環泰去年獲利下滑，稅後純益 1.39 億元，每股純益 0.79 元，董事會決議擬配發每股配發 0.35 元現金及 0.65 元，合計 1 元。

統一 2022 年稅後純益 171.68 億元，年減 13.64%，每股純益 3.02 元，統一對去年股利擬大方配發每股 3.15 元現金股利創 5 年新高

由茶葉、茶具銷售跨入餐飲業的天仁去 (2022) 年稅後純益爲 5123 萬元，年增 18.78%，每股純益爲 0.57 元，擬對去年股利超額配發每股 0.85 元現金股利，盈餘配發率 149%，這是天仁連續三年對股利超額配發。

德麥看好餐飲市場的商機，2023 年也成立專賣部門，預估將成為營運成長動能之一。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品，德麥總經理吳文欽指出，公司看好餐飲業產值是烘焙業的 5-10 倍，2023 年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，開始切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度。