東研信超取得美國NVLAP實驗室認證資格 下半年業績反彈

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (7) 日表示，台灣實驗室已取得美國 NVLAP 實驗室認證資格，其為美國測試與校正最具權威的認證機構，中國實驗室也預計在第三季末取得認證，將重啟美國 FCC 案件檢測及出具報告業務，帶動下半年業績反彈。

東研信超去年 10 月因內部疏失違反規範，遭美國 A2LA 機構停止認證資格，造成旗下中國實驗室無法執行美國 FCC 案件檢測及出具報告業務，為此疏失，公司全面清查相關疑慮並回溯修正，並在去年第四季向門檻更高的美國實驗室認證組織 NVLAP 申請認證資格。

美國實驗室認證組織 NVLAP 是由美國官方根據聯邦法典 CFR，授權由聯邦商務部下轄之國家標準暨技術研究院 NIST 管理，負責測試與校準實驗室認可工作的國家實驗室認可機構，稽核評鑑標準以嚴格著稱，在國際認證認可領域享有高知名度，同時也更具市場公信力。

東研信超也藉此宣佈，旗下台灣實驗室已正式取得 NVLAP 實驗室認證資格，NVLAP 也排定近期對旗下中國實驗室進行現場稽核，預計第三季末取得認證。

東研信超指出，A2LA 事件確實對公司造成影響，事件發生前，相關業務在去年上半年佔營收比重約 4%，不過事件引發的外溢效應廣泛，影響今年上半年營收年減達 19.51%，為此公司必須委託外部其他合格實驗室提供協助，也影響毛利率表現。

從市場需求來看，去年下半年起 NB/PC 等終端消費電子產業受全球經濟不景氣影響銷量，但各大品牌廠對今年新機種推出數量並未減少，近期公司已陸續取得 NB/PC 品牌商年度新機種開案，可望挹注營收。

針對工業電腦及網通市場，東研信耕耘該領域，今年以來穩定成長，此外， 100% 轉投資的電測認證公司主攻汽車電子、大電壓、大電流等特殊規格領域測試，應用市場包括資料中心伺服器、汽車電子零部件、船舶與軌道交通電子設備等，預計在第三季完成實驗室場地與檢測設備進駐，並同步申請各項實驗室認證資格。

展望未來，東研信超表示，營運低谷已過去，A2LA 事件影響下半年將陸續排除，旗下兩岸實驗室取得美國 NVLAP 實驗室檢測認證資格，可望在美國 FCC 案件檢測及出具報告業務上更具競爭力，加上投入特規測試領域的子公司電測認證，最遲明年第一季可加入營運行列，樂觀中長期營運表現將保持穩健成長。